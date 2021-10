Dobrý den,



na začátku července jsem si přes eshop v autoškole předplatila balíček 10 kondičních jízd. Zhruba 2 týdny se mi nikdo neozval zpátky, autoškolu jsme tedy kontaktovala na konci července s dotazem jaký bude následující postup. O dny dny později přišla odpověď s tím, že mi nabídnou termíny, po dvou upomínkách jsem se dočkala odpovědi 10.8. První jízda proběhla tak, jak jsme se s instruktorkou domluvily, po jízdě jsme domluvily dalších 6 termínů. Na druhou jízdu se nicméně instruktorka nedostavila a do telefonu mi tvrdila, že jsem si spletla datum a jízdu máme domluvenou na druhý den. Druhý den dopoledne jízdu zrušila a následně mi oznámila, že ani další domluvené termíny neplatí, protože mě prostě nikde zapsanou nemá. Od té doby se odehrával pingpong mých upomínek o další termínyz druhé strany omluvy, výmluvy a sliby, že další termíny budou brzy. Od konce září píšu zprávy se žádostí o vrácení peněz - na první mail mi přišla obratem zpráva, že instruktorka je na dovolené a "vše vyřešíme" po jejím návratu. Po pár dalších upomínkách jsem se dneska dočkala odpovědi ve znění, že kondiční jízdy nejsou časově omezené, lze je tedy využít kdykoliv a peníze mi nevrátí.



Můj dotaz zní: mám právo na vrácení peněz? respektive, může si autoškola určit takovou podmínku - kondiční jízdy nejsou časově omezené a tak za nevyužitou službu peníze nevracíme?



Pro dokreslení obrázku o stylu komunikace dodám, že na esemesky se reagovalo taky sporadicky a telefon mi instruktorka zvedla pouze jednou, a to když se nedostavila na jízdu. Ačkoliv mi dnes "garantují", že jsou schopní jízdy zvládnout během následujících 4 týdnů, nevěřím jim samozřejmě ani nos mezi očima a chci si trvat na vrácení peněz. Podle mě bych na to měla mít nárok, přeci jen jsem sei zaplatila za službu, kterou obchodník nebyl schopný od července dodat...



Díky za rady a komentáře.