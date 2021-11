Dobrý den,dal jsem se na malý experiment s kryptoměnami a potřeboval bych poradit, aby po mě na konci roku nešel berňákNakoupil jsem kryptoměny za 1000 Kč. Kdy je musím danit? Až je prodám? Takže když je budu držet 5 let, tak až za 5 let je dám do daňového přiznání?A pokud za rok třeba naroste jejich cena na 2000 Kč a já je prodám, počkám 2 dny, kdy spadne cena, a nakoupím znovu. Tudíž budu mít více měny, ale pořád bude mít hodnotu 2000 Kč. A budu ji dál držet. Musím platit daň i z toho tisíce, který jsem získal, i když jsem to znovu tentýž rok investoval?Pokud budu muset, znamená to, že se mi vyplatí krypto držet a pak prodat najednou a ne kupovat a rychle prodávat podle rychle fluktuujícího trhu. Uvažuji správně?Přeji hezký den.