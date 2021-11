Ahoj, rad bych se zeptal jak je to s ročnim zučtovanim dani při dlouhodobe nemocenske. Jsem na nemocenske od roku 2020 a do prace nastupuji na konci listopadu. Takže ca cely rok budu mit na danich zaplacene minimum. Zaroveň v tomhle roce je mamželka na rodičovske dovolene a tudiž bych měl něco dostat na danich za ni a za ditě. Mam narok na vyplaceni cele častky za rok a nebo pouze čast co jsem odvedl na danich?