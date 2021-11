Je potřeba vědět, od koho je to dar. Podle § 10 odst. 3 c) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny bezúplatné příjmy:



1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,



2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,



3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,



4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,



5. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15000 Kč.



Jestli není dar osvobozený podle těchto bodů, je potřeba ho zdanit jako ostatní příjmy. Neudělá vám to zaměstnavatel, ten dělá jen zúčtování daně. Do 15. února si vyžádáte na mzdovce potvrzení o příjmech za r. 2021 a přiznání si uděláte sama. Dar uvedete do přílohy č.2 (§ 10) jako G - bezúplatné příjmy.



Darovací smlouvu nepřikládáte, jenom Potvrzení o zdanitelných příjmech.