Po nahlédnutí do internetbankingu Moneta Money Banky na účet Tom Plus jsem kliknul vlevo dole na přejití do "starého účetnictví" a potom na karty a detail karty. Dole koukám, že je tam nějaká virtuální karta, kterou jsem vůbec nezakládal. Na bezplatné infolince Monety 800800333 mi operátor sdělil, že mám zavolat v pracovní den v pondělí, kdy budou v bance přítomní technici. Když jsem tuto kartu nevytvořil, tak mi jí šlo alespoň zablokovat.