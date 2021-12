Jako mladistvý jsi nesvéprávný a nesmíš podnikat a ani podávat DP. Řeší to § 33 NOZ



(1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.



Z toho plyne, že do dovršení 18-ti let potřebuješ k výdělečné činnosti souhlas rodičů a soudu. Ten bude přezkoumávat tvoje rozumové i praktické schopnosti potřebné k výdělečné činnosti. Pak teprve můžeš začít podnikat a podávat DP.