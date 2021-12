Nedříve je potřeba zjistit, jestli je prodej osvobozený od daně, viz § 4 ZDP odst. (1)a) a (1)b).



Osvobozený je např. když tam 2 roky před prodejem bydlela nebo když tam bydlela méně než 2 roky a získané peníze použila na obstarání vlastní bytové potřeby. Nebo vlastnila nemovitost déle než 10 let. Nebo získala nemovitost děděním po rodičích, pak se doba 10 let zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.



Přečtěte si ty články a paragrafy. Jestli je prodej osvobozený, nebude DP podávat. Jestli osvobozený není, musí sama podat DP. Daní se podle § 10 ZDP. Rodičovská je osvobozená a uvádět jí nebude.



V případě, že byl příjem větší než 5 mil. (osvobozený nebo neosvobozený), pak to musí oznámit FÚ.