To upravují Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.Nejdřív potřebujete zjistit, ve kterém státě jste rezident a kde budete platit daně. Ve smlouvě mezi ČR a Slovenskem si najděte Článek 4.Pokud např. zjistíte, že jste rezident ČR, pak si najděte Článek 14 - Příjmy ze závislé činnosti. Tam zjistíte, ve kterém státě budete danit mzdu.Dál zjistíme kde budete danit zisky z obchodování s US akciemi. To se skládá ze zisků z prodeje a z dividend. Jako rezident ČR (to jsme zjistili v předchozím kroku) si otevřete smlouvu mezi ČR a USA. V Článku 1.1 se píše "Tato smlouva se vztahuje na osoby, které majíbydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak." V Článku 4 je opět definován výraz rezident.Danění dividend upravuje Článek 10 - Dividendy a zisk z prodeje Článek 13 odst.6 - Zisky ze zcizení majetku.Je to obecný návod a je třeba se tím prokousat.