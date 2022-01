Dobrý den,

vznikl mi problém při žádosti o podporu v nezaměstnanosti na ÚP. Ke konci června byl se mnou rozvázán několikaletý pracovní poměr, bohužel formou dohody bez uvedení důvodu, čili se mi tím snížila velikost případné podpory na 45% od začátku jejího pobírání.

K tomuto zaměstnání byla provozována vedlejší živnost od podzimu minulého roku. Tuto živnost jsem od července převedl na hlavní a podnikl k tomu všechny kroky na úřadech a pojišťovně a řádně jsem platil soc. a zdrav. pojištění.

K začátku listopadu jsem živnost pozastavil a přihlásil se na ÚP. V pořádku jsem doložil veškeré dokumenty ze zaměstnání i o pozastavení živnosti.

Z ÚP mi bylo sděleno, že podpora v nezaměstnanosti se musí počítat z poslední činnosti, takže jsem měl ještě doložit výši vyměřovacího základu osvč.

Dokument jsem si nechal vystavit a odeslal jej na ÚP, nicméně se vztahoval logicky k době podnikání na konci minulého roku, kdy byla živnost provozovana jako vedlejší a tudíž zde bylo uvedeno, že pojištění nebylo uhrazeno a nelze poskytnout výši vyměřovacího základu. Od OSSZ mi bylo sděleno, že budu muset v tomto případě nejprve podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění OSVČ za tento rok, ale že tento případ může být pro mě nevýhodný. Údajně bych musel doplácet i za měsíce roku, kdy jsem byl zaměstnán a živnost byla jako vedlejší. To se prý ale odvíjí i od výše výdělku jako osvč, která se průměruje za celý rok. Paní si nebyla sama moc jistá a mě znejistila o to více..

Tuto přihlášku jsem tedy zatím neodeslal, tudíž zatím nemám ani podporu od ÚP, která mi ale může být údajně přiděldna i zpětně.

Můj dotaz zní, zda pro mě tedy tato situace může být ve výsledku skutecně nevýhodná. Respektive, co to pro mě bude znamenat. Zda opravdu budu muset doplácet víc, než v případě podání klasického přehledu a daňového přiznání v příštím roce, nebo se pro mě ve výsledku nic nezmění, pouze získám zpětně od listopadu podporu (zde nevím, na základě čeho se bude v tomto případě počítat její výše).

Doufám, že je můj problém jasně pochopitelný a děkuji za každou odpověď.

Honza