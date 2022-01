Dobrý den, mám dotaz ohledně Dětské vkladní knížky u ČS.

Při rozvodu jsem napsal do rozvodové smlouvy, že peníze uložené na vkladní knížce našich dcer jsou výhradně určené na vzdělání.

Jejich matka založila u ČS. Dětskou vkladní knížku na moji starší dceru. Já jim tam poslal 113 000 Kč na školy. Každá tedy polovinu.

Po nějaké době jsem zjistil, že matka vybírá peníze bez souhlasu obou dcer. Jak je to s tím kdo může vybírat peníze, když bývalá manželka je jenom do doby dospělosti správcem této vkladní knížky, když majitelem je pouze starší dcera na kterou je vkladní knížka napsaná.

A další věc je že při upozornění její matky že vybírá neoprávněně peníze svých dcer tak nakonec celou vkladní knížku vybrala a nechala zrušit.

Není to třeba trestné? A může v takovémto případě knížku zrušit, i když je to majetek starší a mladší dcery?

Neudělala spořitelna třeba chybu, když předala peníze, které patří dcerám bez vědomí obou dcer a nepotřebovala k tomuto úkonu bývalá manželka třeba souhlas druhého zákonného zástupce nebo dokonce souhlas soudu o takovém úkonu?

Tyto peníze jsou z vyplaceného odbytného při zrušení produktu Sluníčko u ČP.

Do doby platnosti obou smluv u ČP. byly tyto peníze obou našich dcer, každá dostala při ukončení smluv vyplaceno svoje odbytné na můj účet.

Do této doby byly tyto peníze obou dcer. Ale v momentě kdy se tyto peníze spojily na jednu částku a byly uloženy na jednu Dětskou vkladní knížku, stala majetkem dcery na kterou je Dětská vkladní knížka založena.

Je tomu tak? Nebo to chápu špatně?

Zda potom může za nezletilé děti manželka vybírat hotovost na jejich osobní potřeby na dcery, nebo už pouze na jednu dceru která je majitelkou Dětské vkladní knížky a tyto peníze jsou v tuto dobu už jenom majetkem jedné dcery? Děkuji za upřesnění.

Bejvalka peníze dceři nedala a dát nechce. Několikrát jsem ji žádal, aby jí peníze převedla na dcery soukromý účet.

Ale dělá mrtvého brouka. Peníze pro dceru nepoužila na školu vůbec, vím to, protože dcera od 13 let žije výhradně se mnou v domácnosti.

A peníze co stála její škola a které už jsem ji jednou naspořil tak jsem ten provoz školy musel znova platit ze svého.

Ty peníze nepoužila ani pro mladší dceru na školu. Tvrdí, že tyto peníze použila na vybavení bytu a na vybavení dětského pokoje.

Problém je v tom, že podle zákona se v okamžiku vložení peněz na Dětskou vkladní knížku, stavební spoření nebo na osobní účet stávají majetkem majitele účtu.

Takto vložené peníze se v ten okamžik mění na dar od rodičů. Alespoň to tak rozhodl nejvyšší soud.

A taky o tom pojednává váš článek, kde matka založila na syna 3 stavební spoření a pak je následně utratila, kde se právě odkazuje autor článku na zmíněný rozsudek nejvyššího soudu.

Dá se tento rozsudek použít jako příklad třeba u soudu kde by moje dcera žalovala svou matku, že požaduje svoje peníze z Dětské vkladní knížky zpět, nebo alespoň polovinu peněž? Jelikož je svévolně vybrala a zrušila tak dcery vkladní knížku bez mého i jejího souhlasu.

A právě podle toho se domnívám, že tím se stávají takto spojené a uložené peníze majetkem jenom jedné z dcer, a na ní je pouze právo rozhodnou se zdá sestře tyto peníze v 18 letech daruje.

Zde podle mého osobního názoru udělala matka chybu, měla založit dvě VK na jejich jména. A peníze poslané mnou takto rozdělit. V tomto případě potom nemůže matka vybírat peníze na osobní potřeby obou dcer, ale pouze jedné dcery, která je výhradní majitelkou Dětské vkladní knížky a i peněz.

Stavební spoření ale i Dětská vkladní knížka je v principu to samé, Rodiče vkládají dětem peníze a oni je v dosažení plnoletosti dostanou, taky nejsou už od doby vkladu penězi rodičů ale děti nebo dítěte, který má na sebe tuto smlouvu nebo knížku založenou.

Ano do jejich 15 let věku může zákonný zástupce s penězi nakládat ale vždy v prospěch majitele Dětské vkladní knížky. Ale od 15. roku věku dítěte si s penězi může už podle podmínek ČS. hospodařit samo, alespoň u Dětské vkladní knížky to tak je.

Můžete prosím napsat, když je v majetkové smlouvě (ověřené podpisy u notářky) uvedeno, že peníze našich dcer se musí použít výhradně na školy, zda musí bývalá manželka toto ujednání dodržet a nemůže peníze dcer uložené na dětské vkladní knížce použít třeba na zařízení bytu ale jenom na osobní potřeby dcer (dcery). Moc děkuji za vaši odpověď.