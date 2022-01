Dobrý den, chci se zeptat jestli má někdo zkušenost, pronajímáme byt a máme z toho příjem, byt vlastníme oba dva. Chci uplatnit slevu na manželku ta je na RD, jenže od koho ten příjem z toho bytu vlastně je? Jak se to bere? Nesmí přesáhnout 68 000.

A další věc když budu platit daň z nájmu, dá se to hodit na manželku a tím že je na RD tak by se nic neplatilo? Děkuji