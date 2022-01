Dobry den, jsem platce DPH, poskytuji remeslne sluzby spadajici do kategorie opravy el. zarizeni a Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Do nedavna jsem vzdy cestoval tuzemsky i zahranici a vse z pohledu mista plneni bylo jednoduche. Nyni v ramci modernizace je mnoho z techto cinosti mozno vykonavat vzadalene z CR. Tj. mam pristup k ruznym robotum, ramenum apod. ktere tuto cinnost vykonaji na miste (zahranici) a ja fyzicky necestuji, ale jsem doma. Zajima me zda je pro ucely DPH porad obhajitelne ze se jedna o misto plneni zahranici (0 DPH), ci se neco meni a je nutne posuzovat tento vzdaleny pristup jinak (export, misto plneni CR....).



Dekuji