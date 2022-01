Manzel loni rusil svoje investicni zivotni pojisteni predcasne, mel ho zalozene vic jak 9 let.

Nikdy jsme na nej neuplatnili slevu na dani u zamestnavatele.

Musi jej dodanovat a tedy podavat si danove priznani za rok 2021 sam?



Jde mi o to, ze nam sel email od firmy, ze se budou delat dane a at se nahlasime, kdo to chce udelat od ucetni z firmy.

A v priloze sel takovy navod, kde bylo napsane, kdy NENI mozne si to nechat udelat ucetni z firmy a musi si clovek priznani podat sam.

A tam mimo jine stalo "měl jste příjmy podle § 7 -10 zák. 586/92 Sb. vyšší jak 6.000,– Kč za rok, nejčastěji se jedná např. o



finanční prostředky ze zrušeného životního pojištění či penzijního připojištění, příjmy z prodeje movitých…"



Ja jsem vsude na netu nasla, ze se dodanuje jen to zrusene zivotko, kde si clovek behem toho pojisteni uplatnoval slevy na dani.

Nicmene z te informace, co nam poslali emailem, mi zni, ze se musi danit jakekoliv zrusene..



Tak se chci zeptat, jak to je, protoze danim absolutne nerozumim..