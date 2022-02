Pokud se něco nezměnilo, KB má bez poplatku (i pro neklienty) směnu do 100 ks mincí / bankovek, takže jednou z cest je tam 6 krát zajít (nebo ve větším městě oběhnout více poboček). Občas řeším opačný problém - chci větší množství malých bankovek za velké a chodím právě do KB.

Zdarma výměna mincí by měla být v ČNB, ovšem nepíšeš, za jakého jsi města.



Dle starších článků, co jsem našel, by Raifka měla mít vklad setříděných mincí na účet zdarma, ovšem nejsem si jist, jestli se neplatí něco za vklad jako takový (záleží na tarifu účtu).



Pak je tu klasické "líná huba, holé neštěstí" - přijít do banky/na poštu/do hyper-super/do herny/kasina,... s jednoduchým dotazem "mám větší množství padesátikorun, vyměníte mi je (bez poplatku)". Za jeden den se to musí dát zvládnout, určitě i spoustu malých obchodníků pár mincí uvítá i kdybys tam měla přijít se dvaceti kusy a chtít za to tisícovku