Dobrý den, v průběhu roku 2021 (k 1. 4.) jsem přestoupil z Penzijního připojištění do Doplňkového penzijního spoření. Začátkem roku 2022 mi Penzijní společnost Allianz zaslala Potvrzení o platbách příspěvků na DPS, které potřebuji jako podklad pro maximální daňový odpočet při podání daně z příjmu fyzických osob. V průběhu roku 2021 jsem celkem vložil (nejprve v měsících leden - březen 3.000 Kč do Penzijního připojištění a v měsících duben - prosinec 33.000 do DPS), celkem tedy 36.000 za účelem maximálního odpočtu 24.000. Potvrzení o platbách k DPS však obsahuje za měsíce leden - březen příspěvek 0 Kč, za měsíce duben - prosinec 33.000 Kč. Nabyl jsem tedy dojmu, že mě Penzijní společnost tímto Potvrzením "obrala" o 3.000, které bych použil k maximálnímu daňovému odpočtu. Otázka: postupuje Penzijní společnost správně? Jejich argumentem je, že jsem u Penzijního připojištění neměl aktivovaný tzv. daňový automat, což u DPS mám. Budu vděčný za jakýkoli názor. Všem přeji pěkný den :-) Petr z Olomouce