Dobrý den, prosím o radu, jak je to s platbou DPH při nákupu nového vozidla z EU/Německu.



Jsem OSVČ, plátce DPH (měsíční). Chci si koupit nové vozidlo v Německu. S dealerem v Německu jsme domluvení, že po prokázání živnosti je mi schopný prodat vozidlo přímo bez DPH. Potom bych měl tedy DPH vyřešit v ČR. Jaký je správný postup?



Zahrnu fakturu do nejbližšího přiznání k DPH? DPH fakticky platit nebudu, ale nevím, zda to bude tak, že DPH zkrátka opravdu na FÚ posílat nepošlu a bude stačit vše uvést v přiznání nebo naopak DPH tam nejdřív poslat musím, FÚ vše vypapíruje a teprve pak mi ho zase ve lhůtě pošle zpět.

Děkuju za radu a osvětlením postupu.