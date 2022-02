Ahoj,



kvuli nizsi urokove mire na hypo jsem si musel zridit ucet u Ceske sporitelny a Raifeisen bank. Nicmene v obou pripadech banky chteji "aktivni uzivani uctu" tj.

1) pravidelna prichozi platba cca XXXX KC

2) pravidelne platby kartou.

- u CS je podminka aspon jedna platba kartou za mesic

- u RB chteji 3 platby kartou za mesic.



bod 1) neni problem to resim trvalym prikazem,

bod 2) je komplikovanejsi, zatim vidim nasledujici reseni.



a) proste na to myslet a mit karty v google pay a provest ty platby - to je mega vopruz a urcite na to zapomenu

b) upominka v kalendari a kazdy mesic u delat 4x top up na revolut a pak si poslat penize z revolutu zpet - o trochu mensi vopruz, ale porad na to musim myslet

c) pouziti Curve karty pres kterou bych platil vse a jednou za mesic bych presmeroval 1 platbu z Curve na kartu CS a 3 platby na kartu z RB, taky vopruz



Uplne nejvice sexy by bylo neco jak trvaly prikaz na platbu kartou, abych na to nemusel myslet, nevite o necem?

Diky