Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak přesně je to s placením záloh na dani. Pokud daňová povinnost překročí 30.000 Kč, tak mi vznikne povinnost platit 2x do roka zálohu na daň (překročení 150.000 Kč nepředpokládám). Nějak mám ale problém s tím dohledat, co pojem daňová povinnost přesně reprezentuje. Čili k dotazům:

1) Je daňová povinnost výsledná daň vypočtená při daňovém přiznání s uplatněním či bez uplatnění slev?

2) Jelikož jsem uvedl v registraci k dani odhadovanou výši daňové povinnosti nad 30.000 Kč, kde jsem ale nezahrnoval slevy, tak mi bylo správcem daně řečeno, že mi vzniká již tento první rok (OSVČ od začátku tohoto roku) povinnost platit zálohy na dani.

2a) Dle § 38a 586/1992 Sb. Zákona o daních z příjmů se jako zálohové období, kdy se odvádí zálohy na daň, bere období následující po předchozím období, kdy bylo podáno daňové přiznání. - Zde bych to chápal, že zálohy se začnou odvádět až následující rok po zahájení podnikání, což by dávalo i smysl, neboť v prvním roce ještě nevím, jaké příjmy budu ve výsledku reálně mít a jestli mi vůbec povinnost odvádět zálohy vznikne.

Zde mě ale mate právě to sdělení správcem daně, že už tento první rok (teď by mě to čekalo v červnu) mi vzniká povinnost odvádět zálohy na daň, jelikož jsem uvedl v registraci odhadovanou výši nad 30.000 Kč (o skutečnosti bez zahrnutí slev jsem informoval), což se mi reálně ale moc nezdá, neboť tam by si člověk mohl napsat cokoliv (a to by byla hranice mezi odváděním/neodváděním v prvním roce), kde realita může být jiná a to se projeví až v daňovém přiznání.

2b) Takže, pokud by to teda tak bylo, tak tedy letos budu 2x odvádět 40% z uvedené odhadované výše a příští rok se to už bude brát klasicky dle vypočtené výše v daňovém přiznání?



Děkuji předem za případnou odpověď a přeji hezký den.