Rok 2021 z pohledu ochrany investorů a na co si dát pozor při výběru platformyInvestiční prostředí v roce 2021 ovlivňovala zrychlující se inflace po celém světě. Ta byla jednou z hnacích sil investorů a světové kapitálové trhy tak vloni zaznamenaly mnohé historické rekordy. Silně nadprůměrně rostly také akcie na domácím trhu. Na přelomu roku se sice začaly v bankách u nás objevovat nabídky spořících účtů s úroky nad 2,5 %, ale to je stále jen zlomek hodnoty roční inflace. Investice tak zůstávají hlavním způsobem, jak hodnotu úspor zachovat a případně je i rozmnožit, a spolu s nimi rostou i rizika, která jsou investoři ochotni podstupovat.Začínající investoři by měli při správě svého portfolia vycházet z promyšlené strategie založené na zodpovědné znalosti svého investorského profilu a zejména upřímného sebepoznání své vlastní míry tolerance k riziku možného poklesu hodnoty investice.více zde: