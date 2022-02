Ďakujem, myslel som si že to tak bude, bohužial som ochodoval akcie bez toho aby som si vopred preskúmal daňovú stránku a nezmyselne som obchodoval opakovane čím mi rádovo narástli príjmy voči vkladu :/ a v podstate k zisku som si moc nepomohol a čiastku 100k prekročil.



Inak je aj nejaký limit na dividendy? Mal som účet na etore a skúšal copytrading, kde sa automaticky kopírujú investície ostatných. Výsledok je ten, že mi to vygenerovalo tonu transakcií a mimo iné aj 50 kč divend z asi 10-tich zdrojov... Kôli 50-tim korunám sa mi nechce skúmať napr. zmluvy o dvojitom zdanení atď s každým štátom, kde divididenda vznikla, je možnosť to vykýzať nejak jednoducho, keď sa jedná len o 50kč..?