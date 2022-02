Váš bývalý zaměstnavatel vám sice část mzdy nevyplatil, ale předpokládám, že tyto mzdy zpracoval a strhnul z nich zálohovou daň z příjmů. Možná dokonce tu daň řádně poslal na bankovní účet finančního úřadu. Čili to potvrzení o příjmech, které jste od něj obdržela, by mohlo být i správně.



Na vašem místě bych to telefonicky konzultovala s vaším místně příslušným finančním úřadem, ať vám oni řeknou, jaké doklady po vás budou chtít.