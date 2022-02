Pěkný den, měla bych dotaz ohledně podávání daňového přiznání. Nejsem OSVČ, pracuji jako redaktorka na autorskou smlouvu a měsíčně mé příjmy nepřesáhnou 10 tis. Kč. Pokud vím spravně, výplata by podléhala srážkové dani 15 %, ale zaměstnavatel mi nic nesráží. Znamená to tedy, že mám podat daňové přiznání a "srazit to" sama dodatečně, když je příjem vyšší jak 15 tis. ročně?

Budu ráda za radu - přečetla jsem jich už dost, ale i tak jsem zmatená, protože všude je to napsané trochu jinak.