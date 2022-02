Dobrý deň,nevie mi prosím niekto poradiť, kde do daňového priznania patrí položka:"Úhrn pojistného podle § 38j odst. 10 zákona, které je povinen platit daňový nerezident ČR"riadok 15 v tomto dokumente: https://www.kurzy.cz/formular/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti/25-5460/30/2022/ ,ak sa v priznaní vôbec uvádza? Všimol som si, že v roku 2021 niektoré položky týkajúce sa poistenia boli odstránené voči predošlím rokom, ale riadok 15 ostal.Ďalej som pracoval aj na DPP do 10 000 Kč, a tam je položka "Úhrn skutečně sražené dane vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu", patrí táto položka tiež do stĺpcu výpočtovej tabuľky "Sražená záloha na daň v úhrnné výši" alebo inde zvhľadom na to, že sa jedná o zvláštnu sazbu dane?Jedná sa o tento dokument, riadok 3: https://www.kurzy.cz/formular/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti/25-5460-a/9/2022/