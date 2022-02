Zdravim,

Potrebovala bych poradit ohledne danoveho priznani - jde o prijem z Rakouska (jednodenni zamestnani, dohoda) ve vysi 74 euro, zadna dan ani nic jineho v Rakousku odvedene nebylo. K dispozici mam jen vyplatni pasku a potvrzeni o zamestnani, vic nic. A ted nevim, kam s tim. Normalne do zahranicnich prijmu? Co s tim, ze zadna dan zaplacena nebyla. Poradil by mi prosim nekdo, kam a jak to zahrnout?