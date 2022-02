Dobrý den,



měl bych dotaz k dani z příjmu fyzických osob. Jsem v situaci, kdy vlastním spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Konkrétně se jedná o bytovou jednotku v osobním vlastnictví.

Od roku 2015 na této nemovitosti vlastním podíl 1/4. Zbylé 3/4 vlastní moje babička, která v bytě žije. Trvalé bydliště v dané nemovitosti nemám.



Můj první dotaz zní.

Pokud babička daruje (darovací smlouva) svůj podíl 3/4 na mě a stanu se tedy výlučným vlastníkem nemovitosti s podílem 1/1, jsem v tomto případě osvobozen od všech daní, když se jedná o darování v přímé linii nebo toto darování podléhá nějaké dani?



Můj druhý dotaz zní.

Pokud by došlo např. v roce 2022 k darování podílu 3/4 a stal bych se tak výlučným vlastníkem s podílem 1/1 a rozhodl bych se byt ve stejném roce nebo o rok později prodat, tak v případě prodeje nemovitosti bych byl osvobozen od daně z příjmu? Ptám se zejména proto, protože jsem vlastnil podíl 1/4 déle než 5 let na nemovitosti ve které jsem neměl trvalé bydliště, ale nevím jestli se darování podílu v přímé linii považuje za takové nabití od kterého by se počítala nová doba pro osvobození od daně z příjmu. Případě pokud by tento prodej podléhal dani z příjmu, tak by se daň počítala z prodeje celé nemovitosti nebo jen z toho podílu 3/4, který byl darován v roce 2022?



