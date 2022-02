Dobrý den, rád bych požádal o radu.



Jsme dvě fyzické osoby, OSVČ, nejsme plátci DPH, výdaje vykazujeme paušální.

Některé svoje příjmy máme každý vlastní, některé ze spolupráce na společných zakázkách - v tomto případě klientovi za práci fakturuje jeden z nás za nás obou (jinak to vůči klientovi nejde). Následně si to mezi sebou přefakturováváme dle skutečně provedené práce, a to tak, že fakturující osoba v DaP přiznává celou částku a druhá osoba pouze svůj podíl. Není potřeba dodat, že fakturující osoba má tím pádem vyšší daně a odvody.



Myslíme si však, že ani jeden z nás není subdodávkou vôči tomu druhému, takže by každý měl přiznávat pouze svôj skutečný příjem, jinak dochází k zdvojenému danění.



Dotaz zní: je možno fakturovat klientovi celou částku, následně se mezi sebou vyrovnat a do daňového přiznání vykázat pouze každý svou část příjmu? To např. znamená, že vydám celkovou fakturu klientovi, následně kolegovi "mínusovou" a do daňového přiznání každý tedy vykazuje jen svůj skut. příjem. Není to případ "Společnosti" dle občanského zákoníku 89/2012 Sb., § 2716 - 2746? Kromě zřejmých požadavků na založení a existenci "Společnosti", může probíhat fakturace a DaP výše uvedeným způsobem?



Omlouvám se, pokud podobný dotaz už zde byl řešen, budu rád, pokud sem případně pošlete odkaz...



Předem děkuji za reakce.