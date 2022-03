Dobrý den,



mám přes 30 let s živim se jako OSVČ na hlavní činnost. Uvažují už nějakým rokem ze bych si dododelal doktorské studium. Kamarád mi tvrdil, ze pro mne bude lepší se přihlásit prezencne protože časové to vyjde na stejno a ještě bych si mohl přijít na nějaké peníze ze stipendii za studium. Navíc bych mohl vyučovat předměty. Chtěl bych se zeptat jestli jako OSVČ se mohu takto přihlásit aniž by to nějak ovlivnilo me podnikání jako hlavní činnost (krom tedy časového hlediska)… Vím jen ze jak zdravotní tak sociální v mem věku si musím už hradit sám tak jako doteď. Ovlivnilo by to ještě něco?



Děkuji