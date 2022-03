Dobrý den,

Jsem plátcem DPH. Budu odteď v budoucnu v přiznání k DPFO uvádět příjmy včetně těch za DPH? Fakturuji firmám své služby +21%.

Zároveň druhý dotaz. Plátcem jsem od června, ale zjistila jsem to až v lednu. Do přiznání ale uvádím příjmy, nikoliv výnosy, takže DPH, které mi firmy proplatily zpětně, ale až v lednu, do přiznání nezahrnuji?

Díky