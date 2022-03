Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se hrazení faktur. Zaměstnavatel mi nabízí příspěvek na dovolenou s následujícím postupem: Jako zaměstnanec si vyberu zájezd a jako plátce uvedu svého zaměstnavatele. Ten následně můj zájezd před jeho začátkem uhradí přímo cestovní kanceláři. Následně pak zaplatím zaměstnavateli částku sníženou o poskytnutý příspěvek. Do minulého roku tento proces fungoval tak, že cestovní kancelář vystavila mému zaměstnavateli proforma fakturu. Po mém návratu z dovolené jsem zaměstnavateli dodal řádnou fakturu (daňový doklad). Letos se ale náhle vyskytla komplikace. Zaměstnavatel začal striktně odmítat zálohové a proforma faktury. Toto odůvodnil zvýšenou administrativní zátěží. Zaměstnavatel začal vyžadovat řádnou fakturu (daňový doklad) ještě před samotným zaplacením zájezdu. Na to již cestovní kancelář nepřistoupila. Případné zpětné proplacení příspěvku přímo mně po návratu z dovolené a poskytnutí řádné faktury zaměstnavatel rovněž odmítá. Tímto bych se Vás rád zeptal, jestli je vůbec možné řádnou fakturu (daňový doklad) poskytnout ještě před samotným zaplacením. Pokud jsem to pochopil dle zákona o dani z přidané hodnoty správně, cestovní kancelář může zaměstnavateli vydat daňový doklad až po přijetí platby nebo uskutečnění plnění, je to tak? Na čí straně je problém? Velice děkuji za Vaši odpověď S pozdravem Jan Dvořák