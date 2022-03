Ahoj,mam dotaz ohledne optimalizace danoveho priznani, konkretne paragraf 8, kde se dani dividendy.Bohuzel jsem v situaci, ze se na me vztahuje 23% progresivni dan, tj prijem do 1 701 168 Kč se dani 15% a co je nad tak 23%.A ted jaky to ma vliv na dividendy:1) ceske dividendy (napr: CEZ, Moneta, PM, KB ) nedavam do danoveho priznani, protoze uz prichazi zdanene od zdroje. Takze zde jsem se hezky vyhnul 23% dani2) USA akcie (predpokladam W8ben je podepsany a vypnil jsem tabulku Příloha § 38f odst.10 na vyloučení dvojího zdanění v DP). 15% si ztrhnou v USA rovnou, ale v CR se mi tam objevi dalsich 8%, takze v teto situaci mam efektivni daneni dividen sazbou 23%Zatim jsem nasel nasleduci moznosti:1) 4. priloha danoveho priznani umoznuje vynutit 15% sazbu, ale presne netusim jak na to, poradite?2) SJM - jsou dividendy brany jako SJM? Tj. ze by si je dala manzelka do sveho DP, ackoliv jsou akcie vedene na mem investicnim uctu?Diky V