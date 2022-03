Dobrý den,

Od 1.1. 2021 do 8. 4. 2021 jsem byl veden v evidenci na úřadu práce. Od 9. 4. 2021 do 6. 6. 2021 jsem byl OSVČ, ale měl jsem nulové příjmy. Poté jsem se znovu zaevidoval na úřad práce a od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 jsem byl zaměstnaný na HPP.

Musím podávat daňové přiznání?