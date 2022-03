Zdravím, mohu poprosit o radu. Loni jsem šla na mateřskou dovolenou a skončil mi pracovní poměr a tak jsem si zrušila i životní pojištění na které mi přispíval zaměstnavatel (od 31.7.2020 do 31.3.2021) dohromady 9000 a já to teď musím dodanit a nemůžu dohledat kam tu částku uvést, přímo do jaké kolonky, děkuji moc za každou odpověď