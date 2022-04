Myslím, že je to nejvýhodnější cesta. Tj. směnit v Wise na CZK, poslat do ČR, v bance vyzvedout a směnit v nějaké výhodné směnárně (dá lepší kurzy, než banka).



Druhá varianta je poslat na dolarový účet u české banky a pak vyzvednout na pokladně. Poměrně rozumné podmínky pro výběr EUR a USD má Creditas, kde je výběr cizí měny do ekvivalentu 500 000 Kč za 10 korun. Nicméně je třeba počítat s poplatkem za přeshraniční platbu, suma sumárum to (dle výše převáděné částky) může vyjít i víc, než náklady na směnu USD-CZK-USD. U částky do tisíce dolarů určitě, u několika tisíc asi vyjde výhodněji ten převod.