Můj osobní názor:



Váš broker neví, jestli jste daňovým rezidentem ČR či SK, takže když mu sdělíte, že jste rezidentem SK, měl by vám to věřit. Tím pádem se bude při podpisu W8BEN řídit obsahem smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi USA a SK, a pokud tato smlouva obsahuje ustanovení, že vám mají srážet z dividend 15%, tak to budou dělat.



Při podání daňového přiznání v ČR uvedete výši dividend a výši daně, která vám z těchto dividend byla sražena brokerem. Pokud tato sražená daň činila 15%, tj. byla stejně vysoká jako česká daň z dividend, máte tím daňovou povinnost splněnou a více již nedoplácíte. Český finanční úřad nezajímá, jestli máte či nemáte podepsaný formulář W8BEN, zajímá je jen, jestli jste dividendy zdanil minimálně 15% daní.



I kdybyste W8BEN podepsaný neměl a broker by vám srážel daň 30%, tak český finanční úřad po vás stále bude chtít jen těch českých 15%. Těch dalších 15%, které byste v tomto případě zaplatil navíc, vám ale český finanční úřad nevrátí, to byste si musel vyřídit s americkým finančním úřadem.