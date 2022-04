Dobrý den,

mám více otázek a budu rád, když mi někdo alespoň některé z nich zodpoví. Od záři minulého roku jsem OSVČ a teď během dubna budu elektronicky odevzdávat daňové přiznání. Rozhodl jsem se, že budu dělat jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr a živnost změním na vedlejší. Řekněme, že hrubá mzda ze zaměstnání bude nějakých 25 tisíc a měsíční příjem z podnikání 30 tisíc. No a teď k mým otázkám.



1) Komu a kdy musím nahlásit, že chci podnikat na vedlejší činnost?

2) Jak je to s placením záloh na pojištění, když mi ho bude odvádět zaměstnavatel?

3) Mám podepisovat prohlášení k dani?

4) Kolik mi bude měsíčně strháváno z hrubé mzdy (+-těch 25 tisíc), čili jaká bude čistá mzda?

5) Jak je to s daňovým přiznáním? Budu do něj psát i příjmy z tohoto zaměstnání?



Předem moc děkuji za všechny odpovědi!