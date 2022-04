Nedávno zde proběhl článek na podobné téma.



Kdybych to shrnul, v dané sumě má investování smysl spíše jako koníček, osahání si možností a získání zkušeností pro pozdější rozhodnutí, jestli to člověk myslí skutečně vážně. Při rozumném rizikovém profilu výdělek nestojí za věnovaný čas. Jsou zde "bezúdržbové" instrumenty s nízkými náklady jako různá ETF, ale to zase není vhodný prostředek na "hraní a učení", neboť zde nelze očekávat nějaká velká překvapení.



Překvapuje mě tak nízká částka výplaty ze stavebního spoření - vypadá to, jako bys ukládal velmi malou měsíční úložku a nedostahoval tak maxima státní podpory a tedy většinu výnosu utopil v poplatcích. Zejména, pokud později hodláš mít otevřenou možnost pro čerpání úvěrů na nákup nebo stavbu domu/bytu, zauvažoval bych nad založením nového stavebního spoření. V tomto roce bych do toho starého ještě vložit doplatek mezi tím, co jsi tam letos vložil a 20 tisíci, z čehož je maximální státní podpora a příští rok (až příští rok, protože tento už podporu maximalizuješ) založil nové a hned tam vložil 20 tisíc pro maximalizaci státní podpory.