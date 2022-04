Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li je možné jít pracovat brigádně, když již nejsem studentem. Důvodem je, že se v létě budu vracet ze zahraničí do Česka, kde plánuji zůstat cca 2 měsíce a pak odjet opět do zahraničí. Jednalo by se o práci plavčíka na letním koupališti, proto by byla práce pouze na cca 2 měsíce. Na tuto pozici nabízí smlouvu na: pracovní poměr na dobu určitou, DPP a nebo DPČ.

Můžete mi prosím poradit, který pracovní poměr vzhledem k mé situaci nejlépe zvolit?

Moc děkuji. Tereza