Dobrý den,dostal jsem se teď k daňovému přiznání, docela jsem z toho v šoku a rád bych věděl, co se s tím dá dělat.Měl jsem minulý rok přerušenou vedlejší SVČ a obnovenou až 1.12., jinak po celý rok HPP. Bohužel těmto věcím vůbec nerozumím a myslel si, že na tom aspoň něco ušetřím nebo se na chvíli zbavím trablí. A samozřejmě jsem přes ten rok pro pár klientů dělal i přes přerušenou činnost a pak vyfakturoval až poslední měsíc v roce... Rozhodná suma pro socialni pojisteni je kolem 90k, pokud jsem pod ní, nemusím nic platit... a pod tu jsem se taky dostal s 54k, ale za jeden měsíc činnosti, takže se ta rozhodná suma 90k reálně vydělila 12 a podle přiznání na vedlejší činnosti teď vydělávám 54k měsíčně, ikdyž to v podstatě bylo za celý rok... Takže podle toho bych měl teď platit i zálohy a sociální pojišťovně posílat zbytečně ještě asi 3600 korun navíc. A ještě mi formulář něco hlásí o daňové povinnosti s kterou to vypadá podobně... Dá se s tím něco dělat? Popravdě ani nevím kolik bych měl měsíčně platit a ani nevím jestli to chci vědět... Kdyby se zpětně dala obnovit činnost, docela by to vyřešilo trable, ale bohužel už to nejde