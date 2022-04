Ahoj všem,



máme s.r.o. a děláme služby (weby, překlady, atd.) pro zákazníky po Evropě. Vše fakturujeme v EUR na náš EUR účet u FIO a následně přes Roklen na náš CZK účet ve Fio.



Teď máme ale zákazníka z Asie a ten může platit pouze na PayPal nebo na Payoneer a to pouze v USD. PayPal je zlodějina, tam si berou snad 3% poplatek jen za převod na náš PayPal a abychom to mohli vybrat, můžeme jen v CZK za tuším další 2%.



Payoneer je o něco lepší, za příchozí převod bychom platili podle zákazníka jen 1 USD, ale nemůžeme vybrat USD na náš USD účet u Fio, pouze převést na EUR za 2%, vybrat na náš EUR účet a opět přes Roklen vyměnit na CZK.



Jedná se o částku cca 5000 USD měsíčně.



Co mě napadá jako možnosti:



1. Vybrat z Payoneeru na Wise US účet - máme tam Routing number a Account number. To by mělo být zadarmo. Na Wise pak proměnit na CZK a poslat na CZK účet. Netuším, jestli tohle jde.



2. Máme Stripe, které používáme na platby na e-shopu kartou, nevím, jestli to nějak pomůže?



3. Poprosit zákazníka, jestli by to mohl poslat převodem z Asie do naší FIO v dolarech. Netuším, jaké jsou poplatky a jak rychle by to přišlo.



Každoprádně moc děkuji za nápady a postřehy. Btw. je ještě něco výhodnějšího na převod EUR -> CZK než Roklen?



Díky,

Aleš