Dobrý den,



rád bych pravidelně nakupoval konkrétní akcie či ETF. K mému velkému překvapení se mi zdá, že takovou naprosto základní funkci snad žádný seriózní broker neumí. Nepotřebuji žádnou inteligentní správu portfolia typu indigo apod, jen čistě "hloupý trvalý příkaz" typu "každý 10. den v měsíci nakup 2 ks akcie A, 5 ks akcie B, 1 ks akcie C, 1 ks ETF X, 3 ks ETF Y". Vše za standardní aktuální tržní cenu.



Moje požadavky:

1) nízké poplatky - jak za nákup, prodej, měnové konverze, tak správu

2) seriózní broker s EU bankovní licencí

3) ideálně kamenná pobočka v ČR

4) skvělá by byla možnost re-investice dividend



Co jsem se tak díval, tak Fio to neumí, Patria to neumí (ale ta se zdá umi pravidelné investování do asi 15-ti vybraných EFT), Degiro to neumí.



Budu rád za každou radu či doporučení.



Děkuji.