Dobrý den,koukal jsem na ruzné kalkulačky pro pořízení hypotéky, ale nevyznam se v tom. Prosím o vysvětlení a rady.Chci hypo 4m na pořízení domu. 10% dám a 3,6m potřebuji dostat. Rekonstrukce sežere cca další 1m, ale to budu řešit postupně z naspořených a vydělávaných peněz.Jaký je rozdíl když jsem nyní zaměstnanec a po cca roce chyi být OSVČ? Bude problém takovou hypotéku změnit? Musí být hypo už teď nějak sepsaná/upravená/vhodná neba na co si dát pozor?Hypo budu brát s manželkou, ale potom bych ji chtěl mít pouze na sebe. Bude to problém?Případně pokud máte zkušenost s vhodným poradcem z Ostravy, tak za kontakt budu rádDěkuji.