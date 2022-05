Dobrý den,

záleží na konkrétních podmínkách staré a nové smlouvy a sjednaných rizicích. Nedá se obecně paušalizovat. Jsou případy, kdy určitá rizika ve starých smlouvách vycházely výhodněji co do výše krytí (progrese) tak i případnými výlukami i cenou. A pak rizika, kdy je stejné riziko v nové smlouvě kryté lépe.

Doporučuji nechat si udělat návrh nové smlouvy, nechat si poslat (pokud nemáte) podmínky staré smlouvy a porovnat si podmínky s novým návrhem. Zaměřit se na konkrétní rizika, která ve smlouvě a návrhu máte, výluky, tabulky trvalých následků/závažných onemocnění.

Pokud by v novém návrhu byla rizika o která máte zájem a stará smlouva je neumožňuje, je možné si případně dopojistit jen chybějící rizika v nové smlouvě a starou si ponechat.

Dejte si na to čas, v klidu si to vše projděte a klidně se poptejte i dalších poradců. Možná je ten váš stávající poctivý a myslí to s vámi dobře. Ale může se také jednat jen o "bouchače" smluv, kterému jde primárně o provize bez ohledu na vás.