Dobrý den,

kolega mě uvrtal do údajně snadného vydělávání. Jedná se prý o marketingový

nástroj jménem Shopee. Jedná se o to, že vytváříte objednávky a následně je

rušíte. Uměle tak tomu eshopu zvyšujete obrat a z každé takto stornované

objednávky máte 0,26% provizi. Kolega si už z takto vydělaných peněz

pořídil lednici atd. Vstup je min.200 dolarů a depozit se stále zvyšuje.

Tento kolega už vydělává po dvou měsících kolem 250 dolarů denně.

Zdá se to až neskutečně snadné a proto tomu začínám nevěřit.

Mrazí mě, když si uvědomím za kolik peněz objednám každý den zboží.

Slyšeli jste někdo něco???

Díky za info

Roman