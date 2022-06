Zaměstnanec má nárok na daňové zvýhodnění na zletilé dítě ve věku do 26 let, jestliže tomu dítěti není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň je splněna jedna z těchto 3 podmínek:



a) dítě se soustavně připravuje na budoucí povolání (tj. studuje),

b) dítě se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu,

c) dítě není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu



Pokud je tedy váš zaměstnanec schopen prokázat, že platí podmínka b) nebo c), měl by mít na daňové zvýhodnění nárok až do doby, kdy dítěti bude 26 let. Čím by to měl prokazovat, to netuším. (Možná rozhodnutím o invalidním důchodu?)



Na dítě s průkazem ZTP/P se dává daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.