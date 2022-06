Dobra otazka, ja takovou sluzbu neznam. Osobne to mam tak, ze jakmile jsou tam nejake podminky, ktere clovek musi hlidat, tak si takovy ucet nezalozim. Vsechny tyto produkty totiz existuji z toho duvodu, ze firmy spolehaji, ze na to cast lidi zapomene. Nevim, co by musel mit ten ucet za benefity, abych byl ochoten to resit kazdy mesic.

Sorry, ze jsem nepomohl, ale otazka me zaujala.