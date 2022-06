Dobrý den,

pokusím se popsat mou otázku co nejlépe, snad budu srozumitelný.

Před rokem mi přišla do datové schránky rozhodnutí přímo od exekutora přímo platební rozkaz, vypočtena částka atd. Jednalo se o pokutu za černou jízdu v MHD 😁. Zaplatil jsem a bylo. Ale zarazilo mě že mi do datové schránky přišlo přímo už rozhodnutí od exekutora kde bylo psáno že proti tomuto není možné odvolání. Obvyklá doba myslím do 15 dnů.

Kde se dozvím že na mě byla podána na soudu exekuce abych měl možnost se případně odvolat? Trvalou adresu mám na magistrátu města kam chodí i pošta, ale mám datovku počítal jsem s tím že takové věci mi budou chodit do ní.

Takže přímo rozhodnutí po 15 dnech chodí do datovky, a podání ve kterým běží 15ctidebbi lhůta na odvolání se dozvím poštou písemně která mi dorazí na trvalou adresu?

Nebo jak to že mi do datovky přišlo už přímo platební rozkaz od exekutora.



Jde mi například o to. Můžu mít někde nějaký nezaplacený závazek který už nabil promlčecí tří roční lhůty. Tento závazek pak zkusí vymáhat a já se o něm dozvím až po 15cti denní odvolací lhůtě a přijde mi do datovky už jen rozhodnutí a platební rozkaz od exekutora kde není už možné se odvolat.



Snad jsem otázku položil srozumitelně. Díky uživatele za čas a odpověď na otázky.