Já používám devizové společnosti, mám smlouvu s Akcenta.cz, Easychange.cz a Fortissimo (devizy.cz). Pak znám ještě Citfin.cz, SAB.cz, Roklenfx.cz. Blbé je, že devizovky většinou moc nestojí o drobné klienty a směny. Když už máš rámcovku, tak obykle smění i jakkoliv malou částku, ale třeba Akcenta si u malých obchodů účtuje fixní poplatek. Jako podnikatel máš trošku výhodu, můžeš při uzavírání rámcové smlouvy trošku "mlžit" (nebo rovnou lhát, třeba že očekáváš tržby z obchodu s Německem v řádech desítek tisíc eur měsíčně a budeš je měnit a když uzavřeš rámcovku, tak "no teprve se to rozjíždí, zatím to bude pár tisíc,...) co se týče předpokládaných budoucích obratů a jak už rámcovku máš, už to nikdo moc neřeší.

Nejvstřícnější vůči drobným klientům je Fortissimo, které uzavře smlouvu s kýmkoliv a smění jakkoliv malou částku bez fixního poplatku, ale u velmi malých částek má horší kurzy (ale pořád lepší než u bank), Easychange má kurzy pevné bez ohledu na směnovanou částku a veřejné na stránkách, takže tu bych doporučil rovněž. Ostatní společnosti mají kurzy smluvní, tj.nikdy nevíš, jak dobrý či špatný kurz ti dají.



Další možností jsou banky, které umí uzavřít dealingovou smlouvu, včetně těch nějvětších. Takže můžeš stejnou taktiku uplatit u bank. V minulé práci jsme po vytrvalém bombardování ze strany banky takovou smouvu uzavřeli, ale ve výsledku nerealizovali ani jeden obchod, protože ani jednou nebyli lepší než devizovky, které jsme používali. To platí i o Monetě a její aplikaci Směnárna - dle info v diskusních fórech se její kurzy výrazně zhoršily a už nedává smysl.



Pak je tu ten Revolut. Já osobně bych ho na podnikání nedoporučil, své by ti k tomu řekl asi šéfredaktor Měšce, kterému kartu zablokoval a takových lidí na fórech potkáš řadu. Blbé je, že na ně, jako na zahraníční společnost moc nejsou páky a jeslti nechceš mít pár měsíců zablokované finance tam a dokládat další a další doklady, tak si tuto společnost odpusť. Na hraní dobré, taky ho používám, ale na seriozní práci vůbec. Navíc u bezplatného tarifu už směníš bez poplatku jen 1000 EUR za měsíc, takže bys musel mít placený tarif, prostě "nechci slevu zadarmo".



Pokud jsi v místě, kde mají výhodné kurzy směnárny (např. v Praze) je řešením vybrat eura z účtu v hotovosti a směnit ve směnárně. V tom případě bych doporučil Creditas, kde můžeš do ekvivalentu půl milionu korun vybrat za 10 Kč. Pak doporučuji si ale schovávat všechny doklady a účtenky, protože při velkých pohybech hotovosti na sebe určitě poštveš finančák a bude chtít pohyby zdokladovat. Není to nic složitého, kamarád už dokládal, prostě doložil, že je vše v souladu s AML a byl pokoj.