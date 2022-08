Zdravim vsetkych. Prosim Vam kto mal tie najhorsie skusenosti s Revolutom a ako sa Vam to podarilo poriesit? Mame tam business ucet WIC GLOBAL Europe plc a nevieme si peniaze nikam previest. Vsetky funkcie su zablokovane, ucet zrusia k 2.10.2022 a piseme si s nimi denno denne xy sprav na fb, live chate a stale je to o tom istom. Ako sa mame dostat k nasim peniazom? Toto je najhorsi sen aky som kedy zazila. Aby som sa nedostala k firemnym peniazom 20 dni, a to bezdovodne. Vsetko co chceli dolozit sme dolozili, spojili sme sa s advokatom aby vymahal od nich nase peniaze. Ako sa vam to podarilo vyriesit ak mate podobnu skusenost? Dakujeme