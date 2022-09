Jelikož nevíš kdo ti tam ty peníze dal (tedy nelze argumentovat že šlo o nějaké protiplnění), předpokládám, že soud by to hodnotil dle zákona č. 40/2009 - trestní zákoník, § 219, odst. 1): „Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“



vzhledem k částce by to ale bylo nejspíše hodnoceno dle odstavce 2) nebo 3)



(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.