V tom je prave ten problem. Ja jsem u Sberbank mela jen ten sporici ucet, ktery jsem nepouzivala. Zalorila jem jej v rijnu 2016, v prosince stejneho roku mi tak byly prevedeny penize z uctu u jine banky a pak tam tu penize jen sedely a vydelavaly uroky. Na zacetky roku 2020 mi Sberbanka ten ucet zrusila, ale nijak me o tom neinformovala. A ja jsem si toho nevsimla, protoze jak jsem psala drive, jsem ten ucet nepouzivala (jen na ty uroky ale zadne pohyby na uctu jinak nebyly).

Teprve ted, kdyz jsem se pokusila ty penize vybrat u KB jsem zjistila, ze KB o mem uctu nic nevi. Tak jsem kontaktovala Sberbank a ti mi poslalali email, s tim, ze muj ucet byla na jare 2020 zrusen (poslali mi kopii toho dopisu, kde mi to oznamili, ale protoze to zaslali na starou adresu, tak jsem jej v nedostala).

Do internetoveho bankovnictvi se nemohu prihlasit, protoze to mi bylo zruseno kdyz zrusili ucet. Nikdo mi neni schopny rict, co se stalo temi penezi. Vim, ze je nemohli nikam prevest, protoze nemeli zadne udaje o mych dalsich uctech - nikdy jsem zadne prevody nedelala a ten jediny vklad v roce 2016 nebyl z uctu na me jmeno. Snazim se dostat nejake info od Sberbank, ale strasne dlouho jim trva nez odpovi... Jaky je normale postup pokud banka zrusi ucet a majitel uctu nema zadny jinu ucet, kam zustatek prevest? V tom dopise z 2020 psali ze muzu zustaket vybrat na pobocce, ale to ted samozrejme uz nejde.